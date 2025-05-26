Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi - Son Dakika
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Yaşam

Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

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Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi\'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
26.05.2025 15:01
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Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi\'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
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Beykoz Belediyesi'ne ait Spor Ormanı'nda otopark ücretinin 310 TL'ye çıkarılması ve çıkışta oluşan uzun araç kuyrukları vatandaşların tepkisine yol açtı. Saatlerce ormandan çıkamayan ziyaretçiler, "Paramla rezil oluyorum", "50 dakikada ancak çıkabildik" diyerek duruma isyan etti.

İstanbul Beykoz'da belediyeye ait Spor Ormanı'nda yaşanan otopark sorunu vatandaşların tepkisini çekti. Otopark ücretinin 310 TL'ye yükseltilmesi ve çıkışta oluşan uzun araç kuyrukları, hafta sonunu doğada geçirmek isteyen İstanbullular için adeta çileye dönüştü.

Mikrofon uzatılan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

  • Bu millete işkence çektirmeye kimsenin hakkı yok.
  • Param ile rezil oluyorum.
  • 50 dakikada aşağıdan yukarıya araba zor çıktı.
  • Fahiş bir zam uygulanmış.
  • 1 saat boyunca park ettiğim yerden çıkamadım.

HEM ÜCRET YÜKSEK HEM TRAFİK YOĞUN

Vatandaşlar sadece yüksek otopark ücretinden değil, ormandan çıkışta yaşanan trafik karmaşasından da şikayetçi. Özellikle yoğun saatlerde araçların orman yolunda uzun süre beklemek zorunda kalması, sistem eksikliğine işaret ediyor. Beykoz Belediyesi'ne ait işletmede yaşanan bu durumla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar ücretlerin yeniden düzenlenmesini ve trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesini talep ediyor.

Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi\'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Beykoz Belediyesi, Politika, Güncel, Yaşam, Spor, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Yandaş SONDAKİKA bugün yine gaza bastı. 20 30 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    A Haber zihniyetiyle haber yapmaktan vazgeçmezseniz yakında doğru düzgün takipçiniz okuyucunuz kalmayacak.. 19 27 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ooo bulmuş bi tane açık yardırıyor yine yandaşlar, yürüyün kim tutar sizi :)) 10 25 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ne demiş chp li napolyon, para,para,para 20 5 Yanıtla
  • Tansel Pınar:
    Beklemek değilde fazla para vermek koymuştur bunlarla at gözlüklerini çıkarın heryerde böyle ama belediye chp liyse haber yapmak serbest ama akp liyse yasak mesela araç sigortaları kasko otoban ücretleri tapu masrafı metro ulaşım siz bu bağırmaları çağirmalari yapmak için çok geç kaldınız yapanida terörist bellediniz kalın saglicakla 3 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi - Son Dakika
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