İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli

Yaşam

Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Kan Çiçek dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince kanal yönetimi tarafından final yapması yönünde karar alındı.

FİNAL TARİHİ BİLE BELLİ

Ömer Baykul ve Halil İbrahim Ünal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in başrollerini paylaştığı Kan Çiçekleri bir değişiklik olmazsa 17 Ocak'ta ekrana gelecek 434. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

ÇEKİMLER 10 GÜN SONRA BİTİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri 10 gün sonra bitecek olan dizinin son 2 günü Mardin'de geçecek. Büyük finale hazırlanan Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in yeni proje görüşmeleri ise başladı.