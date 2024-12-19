İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli - Son Dakika
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Yaşam

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli

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Kanal 7 ekranlarının iddialı yapımlarından Kan Çiçekleri dizisi için final kararı alındı. Dizi, 17 Ocak'ta ekrana gelecek 434. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

19.12.2024 15:39  Güncelleme: 15:48
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Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Kan Çiçek dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince kanal yönetimi tarafından final yapması yönünde karar alındı.

FİNAL TARİHİ BİLE BELLİ

Ömer Baykul ve Halil İbrahim Ünal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in başrollerini paylaştığı Kan Çiçekleri bir değişiklik olmazsa 17 Ocak'ta ekrana gelecek 434. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli

ÇEKİMLER 10 GÜN SONRA BİTİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri 10 gün sonra bitecek olan dizinin son 2 günü Mardin'de geçecek. Büyük finale hazırlanan Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in yeni proje görüşmeleri ise başladı.

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli

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Son Dakika Yaşam İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bilgehan Göktürk:
    Kanal 7 mi?Kanal 7 diye bir televizyonda mı var? 15 3 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bom boş diziler.insanlar bıktı artik.yapmayin ihanet aşk dizileri. 14 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    now dan sonra ki kanalları bakmıyor kimse 10 4 Yanıtla
  • Taner Uluel:
    bu kanalı seyreden var mı acaba?hangi ülkenin kanalı bu? 5 2 Yanıtla
  • Esra Arslan:
    güzelim diziyi sonunda bitirdiniz tebrik ederim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli - Son Dakika
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