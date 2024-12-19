Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Kan Çiçek dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince kanal yönetimi tarafından final yapması yönünde karar alındı.
Ömer Baykul ve Halil İbrahim Ünal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in başrollerini paylaştığı Kan Çiçekleri bir değişiklik olmazsa 17 Ocak'ta ekrana gelecek 434. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri 10 gün sonra bitecek olan dizinin son 2 günü Mardin'de geçecek. Büyük finale hazırlanan Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in yeni proje görüşmeleri ise başladı.
Son Dakika › Yaşam › İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli - Son Dakika
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