1) 'ÇOCUK ANNESİNİN KUCAĞINDAN DÜŞTÜ, BABASI KENDİ BURNUNDAKİ KANI ÜZERİNE AKITTI' (2)
TABURCU OLAN İKRA BEBEK EVİNE DÖNDÜ
Yalova'da darbedildiği iddia edilen baba Muhammet Baca (34) ile o sırada kucağında bulunan 14 aylık İkra Baca bugün taburcu oldu. Taburcu olan Baca, evine giderek kardeşleriyle birlikte vakit geçirdi. O anları cep telefonuyla kaydeden baba Muhammet Baca "kardeşlerinin yanında mutlu" dedi.
Son Dakika › Yaşam › İkra Bebek Taburcu Oldu - Son Dakika
