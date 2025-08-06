İlhan İrem\'in vasiyetinde tartışma yaratacak detay! Mahkeme devreye girdi

Sanat dünyasında iz bırakan İlhan İrem'in ölümünün ardından başlayan miras süreci, mahkeme kararıyla yeni bir boyut kazandı. Sanatçının tüm malvarlığını eşi Hansu İrem'e bıraktığı belirtilen vasiyetname, hukuk önünde geçerlilik kazanamadı.

YEĞENİ HAREKETE GEÇTİ

Mirasla ilgili süreç, İlhan İrem'in abisi Erkan Aldatmaz'ın mirası reddetmesiyle başlamıştı. Ardından sanatçının yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Dava dilekçesinde, söz konusu belgenin e-posta yoluyla hazırlandığı ve bu nedenle hukuken bağlayıcı bir vasiyetname niteliği taşımadığı ifade edildi.

"KURALLARI KARŞILAMIYOR"

Hürriyet'in haberine göre, Gökçadır ayrıca, babası mirası reddetmiş olsa da yasal mirasçı sıfatıyla hak talep ettiğini belirtti. E-mail üzerinden oluşturulan belgenin, İlhan İrem hayattayken yazılmış olması nedeniyle resmi vasiyetname kurallarını karşılamadığı savunuldu.

Yargılama sonunda mahkeme, 2019 ve 2020 yıllarına ait elektronik postalarla oluşturulduğu ileri sürülen belgelerin yasal vasiyetname şartlarını taşımadığına hükmetti. Böylece, vasiyetnamenin geçersiz olduğuna ve iptaline karar verildi.

Kararın ardından İlhan İrem'in eşi Hansu İrem, süreci bir üst mahkemeye taşıdı. Dosya, değerlendirilmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) gönderildi.