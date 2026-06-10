İnegöl'ün Sembolik Konağı - Son Dakika
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İnegöl'ün Sembolik Konağı

İnegöl\'ün Sembolik Konağı
10.06.2026 11:27
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İnegöl'deki 48 yıllık mahalle konağı, ilginç mimarisi ve sosyal etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki kırsal mahalleyi birbirine bağlayan yolun üzerine inşa edilen 48 yıllık mahalle konağı bölgenin sembolü haline gelirken, farklı mimarisiyle de görenlerin ilgisini çekiyor.

İnegöl'ün kırsal Eski Bahçekaya Mahallesi'ndeki mahalle konağı, yaklaşık yarım asır önce köy içinde uygun alan bulunamaması nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yolun üzerine inşa edildi. Mahallenin heyelan bölgesinde kurulu ve düz alanların kısıtlı olması nedeniyle konak, taşıyıcı beton direklerin üstüne ortasında yol geçecek şekilde 1978 yılında yapıldı. Eski Bahçekaya Mahallesi'ni kırsal Tahtaköprü Mahallesi'ne bağlayan yolun üstünde bulunan yapı, mahalleli tarafından kullanılmaya devam edilirken, bölgeye gelen turistlerin de uğrak noktası haline geldi.

'ÇAYLARINI İÇİP SOHBET EDİYORLAR'

Farklı mimarisi ile dikkat çeken yapı hakkında bilgi veren Eski Bahçekaya Mahalle Muhtarı Hayat Nuri Aslan, "Mahalle konağı, eğimli arazileri ve heyelan bölgesi olmasından dolayı köyde uygun yer bulamayan dedelerimiz tarafından yolun üstüne inşa edilmiş. Sonrasında bizde yapıyı restore ettik. 48 senedir köylü burada oturuyor, çaylarını içip sohbetini ediyor. Mahallemizi Tahtaköprü'ye bağlayan yol burası ve insanlar araçlarıyla buradan geçiyor" dedi.

'TÜRKİYE'DE SADECE 2 TANE VAR'

Yapının Türkiye'de iki tane olduğunu söyleyen Aslan, "Konağımıza benzer bir yapı bir de Rize'de var. Yapıyı gören insanlar şaşırıyorlar. Oylat'tan gelen turistler yapının fotoğraflarını çekip, burada çaylarını içiyorlar. Konakta, her pazartesi günü yemek veriyoruz. Her cuma günü sohbet ediyoruz. Dini sohbet, normal sohbet, ticari sohbetler oluyor. İş adamları ve akademisyenleri konuk ediyoruz. Uzun yıllar binamızı yaşatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'YOLDAN GEÇENLER ŞAŞIRIYOR'

Mahallelilerden Selahattin Yılmaz ise "Eskiden, 1978 yılında, Cevat Şahin dedemiz yaptırdı burayı. O zaman muhtardı. Yer bulamadığımız için yaşlılar, camiyle birlikte ikisini aynı dönemde yaptırdılar. Oylat'tan gelenler yol soruyorlar, 'Bu yol nereye gidiyor?' diyorlar. Çocukları durdurup soruyorlar. 'Yanlışlıkla mı girdik? Evin altından geçtik' diyorlar. Buranın mahalle konağı olduğunu bilmiyorlar. O yüzden şaşırıyorlar. Özellikle Oylat'tan gelen turistler şaşkınlıkla karşılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, İnegöl, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İnegöl'ün Sembolik Konağı - Son Dakika

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