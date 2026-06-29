İnkumu Sahilinde Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
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İnkumu Sahilinde Boğulma Tehlikesi

29.06.2026 11:50
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Bartın'da, tatilcilerin denize girmesiyle 32 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, cankurtaranlar kurtardı.

BARTIN'da okulların tatil olmasıyla İnkumu sahilinde dün yoğunluk yaşandı. Sahilde, dalgalara rağmen denize giren tatilcilerden boğulma tehlikesi geçiren 32 kişi, cankurtanlar tarafından kurtarıldı.

3 kilometre uzunluğundaki kentin tek mavi bayraklı plajı İnkumu'nda okulların tatil olmasıyla dün yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükseldiği İnkumu'nda tatilciler, sahile akın etti. Plajda denize giren tatilcilerden 32 kişi, dalgalı deniz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki 14 kişilik cankurtaran ekibinin, dün gün boyu boğulma tehlikesi geçiren 32 kişiyi kurtardığı öğrenildi. Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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