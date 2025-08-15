İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

Genç bir kız, katıldığı iş görüşmesinde kendisine sunulan çalışma koşullarını sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi. Anlattıklarına göre iş yeri, çalışanların şahsi bilgisayarlarını kullanmalarını istiyor, sigara içmeyi yasaklıyor ve yol ile yemek ücreti vermiyordu.

"SONRA DA BİZ İŞ BEĞENMİYOR OLUYORUZ"

İş yerinin çevrede ucuz yemek bulunabileceğini söylediğini aktaran genç kız, yemek getirme izninin ise "sulu yemek olmaması" şartıyla verildiğini belirtti. Paylaşımında, "Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz" ifadelerine yer veren genç kızın sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.