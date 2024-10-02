İstanbul Boğazı'nın son hali dehşete düşürdü! - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul Boğazı'nın son hali dehşete düşürdü!

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İstanbul Boğazı'na akan lağım suyu, dibe çökerek canlı ekosistemini olumsuz etkiliyor. Lağım sorununa dair tüm oklar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Baltalimanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisine işaret ederken İstanbul Boğazı'nda en az 10 noktada denize lağım aktığı bildiriliyor.

02.10.2024 18:17
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İstanbul Boğazı'na akan lağım suyu okları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Baltalimanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisine yöneltti. İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, "Kanalizasyonu boğaza bırakan tesise ve o dereyi kirleten kurumlara ceza uygulamalarını istiyorum. İstanbul Boğazı'nda en az 10 noktada denize lağım aktığını kanıtlayabilirim" dedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Baltalamanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisinin hemen yakınında denize lağım suyu akıyor. Havadan çekilen görüntülerde denize akan lağım suyunun boğaza doğru sahil şeridi boyunca yayıldığı görülüyor. Vatandaşlar ise çevrede ağır kokudan şikayetçi. Boğaz'a bırakılan lağım suyunun akıntılar ile birlikte Marmara Denizi'ne ulaşıyor burada dibe çökerek canlı ekosistemini olumsuz etkiliyor. Dipte oksijen seviyesi atık sular nedeniyle azaldığını uzmanlar ifade ediyor. İSKİ tesisinin hemen yanında bulunan dere kirlilik yüzünden siyah renkte aktığı havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde görülüyor. Bu dere boğaza akıp doğal yaşamı olumsuz etkilediği için uzmanlar araştırılıp sorumlularına ceza verilmesini istiyor.

İstanbul Boğazı'nın son hali dehşete düşürdü!

KİRLİLİK YÜZÜNDEN SİYAH RENKTE AKIYOR

İstanbul Boğazı'na akan lağım suyu okları İSKİ Baltalamanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisine yöneltti. İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, "Kanalizasyonu boğaza bırakan tesise ve o dereyi kirleten kurumlara ceza uygulamalarını istiyorum. İstanbul Boğazı'nda en az 10 noktada denize lağım aktığını kanıtlayabilirim" dedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Baltalamanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisinin hemen yakınında denize lağım suyu akıyor. Havadan çekilen görüntülerde denize akan lağım suyunun boğaza doğru sahil şeridi boyunca yayıldığı görülüyor. Vatandaşlar ise çevrede ağır kokudan şikayetçi. Boğaz'a bırakılan lağım suyunun akıntılar ile birlikte Marmara Denizi'ne ulaşıyor burada dibe çökerek canlı ekosistemini olumsuz etkiliyor. Dipte oksijen seviyesi atık sular nedeniyle azaldığını uzmanlar ifade ediyor. İSKİ tesisinin hemen yanında bulunan dere kirlilik yüzünden siyah renkte aktığı havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde görülüyor. Bu dere boğaza akıp doğal yaşamı olumsuz etkilediği için uzmanlar araştırılıp sorumlularına ceza verilmesini istiyor.

İstanbul Boğazı'nın son hali dehşete düşürdü!

VATANDAŞLAR HEM KOKUDAN HEM PİSLİKTEN ŞİKAYETÇİ

İstanbul Boğazı'na lağım aktığının altını çizen İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, " İSKİ çok ciddi yatırımlar yapıyor ancak İstanbul Boğazı'nda pek çok noktada halen lağım akıyor. Bu gördüğünüz dereye birileri lağım veriyor. Lağım suyu ağır ve yoğun olduğu için kıyılarda kalıyor ama yağmur suyu olsa direk açığa gidecek. Ben bu durumu yetkililere bildiriyorum, şikayet ediyorum. Ancak bu güne kadar gerekli önlem alınamadı. Düzelttik diyorlar bakıyorsunuz düzelmiş gözüküyor. Bir bakıyorsunuz bir gün yine aynı lağım suyu verilmeye devam ediyor. 365 gün havadan görüntü alsak en az 60 gün bu manzarayı görebiliriz. Oradaki vatandaşlar hem ağır kokudan hem de denize giden pislikten şikâyetçiler. Lağımın aktığı kıyılarda turistlik mekanlar var" dedi.

İstanbul Boğazı'nın son hali dehşete düşürdü!

EN AZ 10 NOKTADAN LAĞIM AKIYOR

Boğaza verilen atık ve lağım suyunun oksijeni azalttığını ifade eden Çetintaş, "Atık sular akıntılar ile birlikte Marmara Denizi'nde doğru gidiyor. Daha sonra bu atıklar denize çöküyor. Bu çökme sonucu dipteki oksijeni bitiriyor. Burada orta su balıkları da engelleniyor. Çünkü orta su balıkları planktonlarla besleniyor onların bu besinleri alması engelleniyor. Çevre Bakanlığı zaman zaman bazı belediyelere yaptıkları yanlışlardan dolayı ceza kesiyor. Ben bir vatandaş olarak rica ediyorum, kanalizasyonu boğaza bırakan tesise ve o dereyi kirleten kişi veya kurumlara ceza uygulamalarını istiyorum. İstanbul Boğazı'nda en az 10 noktada havadan yapılan çekimlerle denize lağım aktığını kanıtlayabilirim" diye sözlerini tamamladı.

İstanbul Boğazı'nın son hali dehşete düşürdü!
İstanbul Boğazı\'nın son hali dehşete düşürdü!

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Son Dakika Yaşam İstanbul Boğazı'nın son hali dehşete düşürdü! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Bilişim Hurda:
    HIRSIZDAN HİZMET BEKLENMEZ. Her millet hak ettiği şekilde yönetilir. bunları seçenler daha beter olur inşallah 48 14 Yanıtla
  • Kemsl:
    istanbul cik güzel oluyor 49 10 Yanıtla
  • Muhammed Boğatekin:
    Ulan eko ulan 42 11 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    İmamoğluna oy vermeye devam ey İstanbul halkı hallediyorsunuz bunları 40 9 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Arkadaşlar Dünyada bir İlk TEMEL ATMAMA TÖRENİ düzenliyoruz????????? 39 6 Yanıtla
  • Recep Acar:
    İstanbul nimet nimet İstanbul'u bok götürüyor bok götürüyor 35 8 Yanıtla
  • selami inel:
    Erdoğan ülkeyi bokun içine soktu bunu görmeyen ahmaklar sanki ülkeyi 22 senedir başkası yonetiyormus algısı yapiyor 9 32 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    her şey çok güzel oldu! altı senede bütün istanbul un içine s... lar! tıpkı doksanlı yıllar gibi! 21 5 Yanıtla
  • ahmet ak:
    daha bu başlangıç.o boğazdan geçilmeyecek hale gelecez buraya yazıyorum. ekrem sağolsun 18 4 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Hayırdır fondaşlar ibb aleyhi haber yapmışsınız? 7 7 Yanıtla
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