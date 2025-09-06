İstanbul\'un göbeğinde tedirgin eden görüntü

İstanbul Kağıthane'de elindeki pompalı tüfekle poz veren kişi, arkadaşına fotoğrafını çektirdi. Başka bir binada yaşayan bir kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BİNANIN ÖNÜNE SİLAHLA ÇIKTI

Dün saat 20.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan binanın önünde toplanan gruptaki bir kişi, eline pompalı tüfek aldı.

TÜFEKLE POZ VERDİ

Şüpheli tüfeği duvara doğrultarak poz verirken arkadaşı cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Olay nedeniyle tedirginlik yaşayan bir kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.