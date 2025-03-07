İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanlarıyla ilgili genelge: 17 Mart'a kadar süre verildi - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanlarıyla ilgili genelge: 17 Mart'a kadar süre verildi

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İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarıyla ilgili genelge yayımladı. Genelgede, belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart'a kadar tamamlanması istenildi.

07.03.2025 11:08  Güncelleme: 11:24
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İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelere genelge gönderdi.

Genelgede, insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla, hayvanların rahat yaşamlarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklikler yapan, 7527 sayılı Kanun 02.08.2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 'Sahipsiz veya Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması ile Hayvan Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları'nın belirlendiği belirtildi.

Genelgede; sahipsiz hayvanlar, özellikle sokak köpekleri kaynaklı oluşabilecek zararlar göz önünde bulundurularak insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin Yerel Yönetimler tarafından ivedilikle alınması istendi.

17 MART SON GÜN

Belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart'a kadar tamamlanmasının zorunlu olduğu belirtildi. Yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesinde süreci hızlandırmak amacıyla üniversitelerin ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemi ile sürece dahil edilmesi gerektiği de vurgulandı.

İstanbul Valiliği\'nden sokak hayvanlarıyla ilgili genelge: 17 Mart\'a kadar süre verildi

Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanlarıyla ilgili genelge: 17 Mart'a kadar süre verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kamil erol:
    eee tamamlamazlarsa ne olacak sonuca ulaşılacakmı köpekler toplanacakmı kanun çok ama uygula sonuç yok 2 3 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Aklıma hep 1910 Sivriada gelir şu haberleri görünce. Sonrasında 1913 depremi, ve Sivriada olayını buna bağlayan halkın tepkisiyle köpeklerin sokaklara geri dönüşü.. Bu topraklar hep aynı şekilde zırvaliyor belli ki, tarih ve tekerrür konusu.. 1 0 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Kanun var denetim yok. İstanbulda Beykoza gelin özellikle akşamları ara mahallelerdeki köpek sürülerini bir görün. 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanlarıyla ilgili genelge: 17 Mart'a kadar süre verildi - Son Dakika
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