Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

26.03.2026 17:35
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimler hakim karşısına çıktı. Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklanırken, Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran, Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan, Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÜNLÜLERE YENİ OPERASYON DALGASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan'ı yurt dışı çıkış yasağı, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'yi de konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheli Onur Bükçü ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklandı.

ÜNLÜ İSİMLERE ADLİ KONTROL

Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan ile Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği anlatılan açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

    Yorumlar (8)

  Neco3955:
    gündem boş işlerle devam ediyor asıl bunu ülkeye getiren baronları bulsanıza.
  Ghost Riley:
    ibb davasinda nasil sctik gizleme davasi :)
  Ali krklk:
    Hiç birini tanımıyorum. Benim çok ilgisizim. Yoksa herkes unlumu oldu. : )
  7752925Pgadj:
    Bunlar ünlüyse Buradaki yorum yapanlardan cogumuzuda almalari lazım ya??????
  Yasin Kaya:
    Ülkem neler oluyor böyle.
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
