ABD\'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

26.03.2026 16:52
ABD'nin 15 maddelik önerisine resmi olarak yanıt veren İran, "Savaşın bir daha tekrarlanmayacağına dair somut koşullar oluşturulmalı, suikastlar durdurulmalı" taleplerinde bulundu.

ABD’nin İran’a sunduğu 15 maddelik ateşkes planına Tahran’dan resmi yanıt geldi. Tasnim Haber Ajansı’na konuşan yetkili bir kaynak, İran’ın yanıtının aracılar üzerinden dün gece iletildiğini açıkladı. İran, ateşkes için öncelikle saldırıların tamamen sona erdirilmesini ve savaşın tekrar etmeyeceğine dair somut güvenceler verilmesini talep etti.

TÜM CEPHELERDE SAVAŞIN SONA ERMESİ ŞARTI

İran’ın sunduğu şartlar arasında savaş tazminatlarının garanti altına alınması ve sadece iki ülke değil, bölgedeki tüm çatışma alanlarında savaşın sona erdirilmesi de yer aldı. Tahran yönetimi, bu sürecin direniş gruplarını da kapsaması gerektiğini vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI HAKKI

Yetkili kaynak, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının “doğal ve yasal” olduğunu belirterek, bu hakkın tanınmasının karşı tarafın taahhütlerinin uygulanması açısından önemli bir güvence olduğunu ifade etti.

“MÜZAKERE İDDİASI ALDATMACA”

İranlı yetkili, ABD’nin müzakere söylemine de sert tepki gösterdi. Washington’un barış görüntüsü vererek uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını öne süren kaynak, bu sürecin petrol fiyatlarını kontrol altında tutmak ve olası yeni askeri hazırlıklar için zaman kazanma amacı taşıdığını iddia etti.

GÜVENSİZLİK VURGUSU

İran tarafı, geçmişte de müzakereler sürerken saldırıların başladığını hatırlatarak ABD’nin niyetine dair ciddi şüpheler taşıdığını belirtti. Bölgede gerilim sürerken, taraflar arasında diplomatik temasların nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

ABD'nin söz konusu 15 maddelik anlaşma taslağında ise şu başlıklar yer alıyor:

  1. Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması
  2. İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması
  3. İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi
  4. İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması
  5. Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi
  6. Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi
  7. UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi
  8. İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi
  9. Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi
  10. Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması
  11. Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi
  12. Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması
  13. İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması
  14. Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi
  15. Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    yerden göğe kadar haklisiniz iran 8 0 Yanıtla
  • ALİÇO null ALİÇO null:
    İran cortladı gibi , benim bildiğim sonuna kadar savaşıp iki firavunu da mağlup etmesi gerekir 0 0 Yanıtla
  • 123456 123456:
    İran çok haklı tüm bölgedeki savaşları tamamen durmalıdır tekrar savaş olmasın yane nükleer ve füze üretmeye devam eder İran 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
