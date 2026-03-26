Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11\'leri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda Güler, Barış, Kenan, Kerem Aktürkoğlu.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Man, Hagi, Mihaila, Birligea.