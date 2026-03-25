Bakan Gürlek\'ten Özgür Özel\'e suç duyurusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki mal varlığı tartışması yargıya taşındı.

BAKAN GÜRLEK'TEN ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bakan Gürlek, avukatı aracılığıyla Özel hakkında 'hakaret', 'iftira' ve 'sahte belge kullanımı' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Gürlek, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası da açtı. Sürecin sonunda Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle bir fezleke hazırlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmesi bekleniyor.

MAL VARLIĞI TARTIŞMASI

Tartışmanın merkezinde, Özel'in bir basın toplantısında dile getirdiği iddialar yer alıyor. Özel, Gürlek'e ait 12 taşınmaz olduğunu, dört taşınmazı sattığını, bunların değerinin ise 452 milyon lira olduğunu iddia etmişti. CHP lideri, "Kanuna göre bakan bir ay içinde mal bildiriminde bulunacaktı. Mal bildiriminde bunların hangisi var?" demişti.

İddiaları sert bir dille yalanlayan Bakan Gürlek, söz konusu belgelerin asılsız olduğunu savunmuştu. Üzerine kayıtlı yalnızca dört taşınmaz bulunduğunu belirten Gürlek, Özel'in sunduğu ID numaralarına ilişkin, "ID numaraları vermiş. ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor." demişti. Özel'in partisinin belediye başkanlarına yönelik davaları perdelemek istediğini söyleyen Gürlek, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e ilişkin iddiaları gündeme getirmişti.

Gürlek şu ifadeleri kullanmıştı: "Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'da bir benzinliğe uğruyor. Neden uğruyor? Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu, dosyada da var. İki noktayı perdelemek istiyor; birincisi asrın yolsuzluk davası, ikincisi de Muhittin Böcek'in kendisinin aday olması için Manisa'da para verme iddiası var. Biz devlet memuruyuz. Sürekli olarak mal beyanında bulunmamız gerekiyor. Dört taşınmazım var, bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil. Bugün manevi tazminat davası açacağız."

BAKAN GÜRLEK'İN TAPU BİLGİLERİNİ SORGULAYAN İKİ MEMUR TUTUKLANDI

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu bilgilerinin yetkisiz şekilde sorgulanmasına ilişkin soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç tapu memurundan ikisi tutuklandı.