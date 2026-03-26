Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt

26.03.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a saldırılarıyla ilgili, "Bu savaş siyasi açıdan feci bir hatadır. ABD'nin dünya görüşünü benimsemek için nedenimiz yok." diyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'e Trump'tan yanıt geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "O zaman Ukrayna da bizim savaşımız değil ama yardım ettik. Bu çok uygunsuz bir açıklama. Ama bunu dedi. Bunu silemez." dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in ABD’nin İran politikasına yönelik sert eleştirilerde bulunduğu sözler, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Steinmeier’in, "Bu savaş siyasi bir hatadır, ABD’nin dünya görüşünü benimsemek zorunda değiliz" açıklaması ABD ile gerilimi tırmandırdı. 

TRUMP: UKRAYNA DA BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL AMA YARDIM ETTİK

ABD Başkanı Donald Trump ise Steinmeier’in açıklamalarını "uygunsuz" olarak nitelendirdi. Ukrayna üzerinden örnek veren Trump, "O zaman Ukrayna da bizim savaşımız değil ama yardım ettik; bu sözleri geri alamaz" diyerek tepki gösterdi. 

STEİNMEİER: BU SAVAŞ ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YASA DIŞI

Öte yandan Steinmeier geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve Alman hükümetinin tutumunu eleştirerek, "Uluslararası hukuk ihlallerini, ihlal olarak adlandırmamak dış politikamızı daha inandırıcı hale getirmez. Bu savaş uluslararası hukuka göre yasadışıdır ki bunda şüphe yok" demişti.

"ABD'NİN DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ BENİMSEMEK İÇİN NEDENİMİZ YOK"

Bugüne kadar İran savaşını uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak sınıflandırmaktan kaçınan Alman hükümetinden farklı bir tavır sergileyen Steinmeier, "Mevcut Amerikan hükümetinin dünya görüşü bizimkinden farklı. Bu görüş yerleşik kurallara, ortaklığa ve zamanla gelişen güvene hiç önem vermiyor. Bunu değiştiremeyiz. Bununla başa çıkmak zorundayız ama benim inancım budur. Bu dünya görüşünü benimsemek için hiçbir nedenimiz yok. Büyük güçler, kuralların olmadığı bir dünyada hayatta kalabilir hatta kısa vadede bundan fayda bile sağlayabilir. Ancak bu bizim için geçerli değil ve devletlerin ezici çoğunluğu için de geçerli değil" ifadelerini kullanmıştı.

"İRAN SAVAŞI ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YASA DIŞIDIR"

"Yarının dünyası, ABD ile Çin arasındaki bir ikili mücadeleden daha fazlası olmalı. Bu nedenle dış politikamızın pragmatik ve etkili olması gerekir" diyen Steinmeier, "Dış politikamız, hukuk ihlalini haklar ilkesiyle adlandırmamamızla daha ikna edici hale gelmez. Bununla Gazze Savaşı'nda zaten uğraşmak zorunda kaldık. İran Savaşı'nda da bununla uğraşmak zorundayız çünkü bu savaş, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu savaş, ayrıca siyasi açıdan feci bir hatadır. Eğer savaşın amacı İran'ı nükleer bomba yolunda durdurmaksa bu savaş gerçekten önlenebilir, gereksiz bir savaştır" ifadelerini kullanmıştı.

"14 Temmuz 2015 tarihinde İran'ın nükleer silahlanmasının önlenmesine dönük anlaşmadan hiç bu kadar uzak olmamıştık" diyen Steinmeier, söz konusu anlaşma için "Amerikalıların İran'a karşı yapmak zorunda kalacağı bir savaşı önlüyoruz" ifadelerinin kullanıldığını ancak 2 yıl sonra, ilk görev süresinde 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmadan çekildiğini hatırlattı.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 1234 1234:
    setemmerin dediklerini sonuna kadar destekliyorum adam doğru söylüyor 64 2 Yanıtla
    11361136jJ 11361136jJ:
    sana soran oldumu fikrini kendine sakla gereksiz 2 64
  • Muzaffer AY Muzaffer AY:
    Çok yaşa İran ALLAH yardımcınız olsun kardeşlerim. Türkiye sizinledir! 38 1 Yanıtla
  • Timur Yılmaz Timur Yılmaz:
    söz konusu petrol ve Hürmüz boğazı olunca hepsi birbirini satıyor. bunlar daha iyi günleriniz 22 0 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    işin içine para girince 6 0 Yanıtla
  • Muzaffer AY Muzaffer AY:
    İran ile Türkiye kıyamete kadar birliktedir ve kardeş olarak bu coğrafya da yaşayacaklardir! HODRİ MEYDAN! Türkiye - İRAN bu kutlu dava da kardeştir! 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:33:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.