İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

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İstanbul Valisi Davut Gül, ruhsatsız ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını belirtti. Vali ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini vurguladı.

30.01.2025 17:53  Güncelleme: 18:06
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İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Gül, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, vicdanları sızlatan acı bir olay yaşandığını anımsatan Gül, kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna, denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna işaret etti.

"RUHSATSIZ OTELLER KAPATILACAK"

Ruhsatsız ya da bakanlıktan işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını belirten Gül, "Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız. Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli. Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım" ifadelerini kullandı.

İTFAİYE VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Vali Gül, görev alanlarına giren yerlerde, belirlenen bir takvimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Sezgin Yavuz:
    sizden olanlarmı sizden olmayanlarmı 45 11 Yanıtla
    Kemsl:
    ananndan olanlar hariç çünkü onlar ciptirler 0 0
  • Kenan Sırmalı:
    Ruhsatlılar sanki çok güvenli de 32 1 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    hep ayni hikaye alıştık. hatay depremin dede sagliksiz bina kalmıcak deniyordu. hala heryer çürük bina ile dolu. 24 3 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Önüne gelen otel açtı, kiraları uçurdular. 10-15 oda altı hiç bir yer otel olmamalı, ruhsatları 1 sene sonra iptal edilmeli. Yabancıya da ev kira olayı bitmeli, günlük ev kiralayanlara da ceza yazılsın. Millet yatacak yer bulamıyor, bunların odası var diye zengin oluyorlar. 21 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ, NEDEN GÖREVİNİZİ YAPMADİNİZ 21 3 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    AKP BU ÜLKEYİ YONETEMİYOR ÇÜNKÜ VALİ AÇIKLAMA YAPIYOR BAKAN NERDE BAKAN GÜZELİM ÜLKENİN SİSTEMİNE BAKARMISIN 38 ÇOCUK RAHMETLİ OLDU İSTİFA EDEN YOK GÖREVİ BIRAKAN YOK GÖREVDEN ALMA YOK HALE BAK BU ÜLKE SURİYE' AFGANİSTAN DEĞİL TÜRKİYE TÜRKİYE ?????????? 0 0
  • Çağatay Edesen:
    Bugüne kadar neden açık kalmalarına müsade edildi ki!?! 17 3 Yanıtla
  • Ertanali Kamilen:
    iş işten geçtikten sonra kapıları kapatsan ne fayda….. 15 3 Yanıtla
  • monşer null:
    Geç Kaldınız 12 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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