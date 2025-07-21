İzleyenleri mest eden görüntü Türkiye\'den! "Sevapların en güzeli" yorumları yapılıyor

Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinen bir çiftin, küçük kızlarına ilk kez sarıldığı anlara ait görüntüler izleyenleri derinden etkiledi. Sevgi dolu kucaklaşma kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

"SEVAPLARIN EN GÜZELİ"

Görüntülerin altına kullanıcılar, "Allah bahtını açık etsin. Sevapların en güzeli", "İyi insanlar iyi ki varsınız", "Allah sizi hep mutlu mesut etsin" ve "Allah birinizi bin etsin kardeşlerim. Ayağınıza taş değmesin" gibi yorumlarla duygu dolu destek mesajları bıraktı. Paylaşım, evlat edinmenin sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda sevginin en saf hali olduğunu bir kez daha hatırlattı.