İzmir'deki orman yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir ev vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Türkiye günlerdir ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Sakarya, Bilecik, Manisa'da çıkan yangınlar büyük boyutlara ulaşırken; söz konusu yangınların ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir'de çıkan yangınlar ise sürüyor. İzmir'deki orman yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir ev vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Son Dakika › Yaşam › İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar - Son Dakika
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