Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor - Son Dakika
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Yaşam

Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor

Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlar sonrası açan ve jandarma ekipleri tarafından korunan 'Sultan Çiğdemi' bitkisini koparmanın cezası adeta bir servet değerinde.

24.11.2024 15:36
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlardan sonra açan ve jandarma ekipleri tarafından korunan "Sultan Çiğdemi" bitkisini koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğu duyuruldu.

Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor

Jandarma ekipleri tarafından Koçarlı ile Mersinbelensınırları içerisinde yetişen endemik bitki türü 'Sultan Çiğdemi'nin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 387 bin 141 lira idari para cezasıolduğu hususunda vatandaşlara yönelik olarak gerekli bilgilendirme yapıldı.

Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor

JANDARMA KORUYOR

'Sultan Çiğdemi' bitkisi çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla sadece 15 gün açtığı ifade edildi.

Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3-sayfa, Koçarlı, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Sert:
    allah akıl versin.:) 17 2 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    bu kadar değerli o zaman özel olarak üretilsin seralarda 18 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    tamam da faydali birseyse koparmak daha mantikli degilmi endustri kullanir zaten 15 gun yasiyormus 8 1 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    faydası neymiş bunun kansere falan iyimi geliyor anlamadım?? 8 0 Yanıtla
  • Musa Uygun:
    Jandrama ne la başlığı düzelt işini iyi yap 2 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Özelliği ne bu insan mı diriltiyor 3 0 Yanıtla
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