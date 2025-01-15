Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde tehdit oluşturan müsilaj, Kadıköy'de de görüldü.
Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu. Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Adalar'da görülmesinin ardından Bostancı sahil kıyılarında da görüldü. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka görenlerde endişe oluşturdu.
Son Dakika › Yaşam › Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü - Son Dakika
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