Kadın Girişimciler İçin Alışveriş Festivali

KADIN girişimcileri desteklemek amacıyla üniversite öğrencisi 2 genç girişimcinin düzenlediği alışveriş festivali Sarıyer'deki tarihi Sait Halim Paşa Yalısı'nda başladı. Etkinliği düzenleyen öğrencilerden Begüm Güner, "Boğazın eşsiz manzarasında bir etkinlik konumlandırmak ve kadın girişimcilerin burada istihdamını arttırmak istedik" dedi.

Sarıyer'deki tarihi Sait Halim Paşa Yalısı, üniversiteli iki genç girişimci olan Begüm Güner ve Muhammed Astarcı'nın öncülüğünde kadın girişimcileri desteklemek amacıyla düzenlenen alışveriş festivaline ev sahipliği yaptı. 5-6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen alışveriş festivalinde yaklaşık 60 farklı stant yer aldı. Giyim, takı ve mobilya gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kadın girişimciler ürünlerini ziyaretçilere sundu. Hem kadınların iş hacmini artırmayı, hem de kadın refah oranını yükseltmeyi amaçlayan festivalin ilk gününde stantlar yoğun ilgiyle karşılaştı.

'ÖZELLİKLE KADIN GENÇ GİRİŞİMCİLER BİR ARADA OLACAK'

Etkinliğin organizatörlerinden Hukuk Fakültesi öğrencisi Begüm Güner, "Biz iki genç girişimci olarak A kalitede bir etkinlik eksikliğinin olduğunu fark ettik. Özellikle kadın genç girişimcilerin bir arada olacağı A kalitede bir etkinlik düzenlemek istiyorduk. Şu anda Sait Halim Paşa Yalısı'ndayız. Boğazın eşsiz manzarasında bir etkinlik konumlandırmak ve kadın girişimcilerin burada istihdamını arttırmak istedik doğrusu. 3 gün boyunca, 5-6-7 Mayıs boyunca, sabah 10 akşam 10 arası burada olacağız. Biz aslında iki ortağız. Bir ortağım daha var. Ben hukuk fakültesinde okuyorum. O inşaat mühendisliğinde okuyor. Biz A kalitede etkinlik eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Burada kadın girişimcilerin böyle iyi etkinliklerde bulunmasını, kendini anlatmasını, düzenli bir PR çalışması yapması gerektiğini düşünüyorduk. Bunları da onlar için tam anlamıyla konumlandırdığımız etkinliklerdi. Sonucunda da bu etkinlikler ortaya çıktı. Herkes burada gelip, alışveriş yapabilir. Yemek yiyip sohbet edebilir. Kahkahalarla boğazın keyfini çıkarabilir. Herkesi bekleriz" dedi.

'ALANDA 60 KADAR STANDIMIZ BULUNMAKTA'

Genç girişimci İnşaat Mühendisliği öğrencisi Muhammed Astarcı, "Ortağımla birlikte bizim de bir kadın giyim üzerine bir iş şirketimiz vardı. Açıkçası İstanbul'un bu tarz mekanlarında, biraz daha nadide, biraz daha lüks, bu tarz bir şey olmadığını fark ettik. Hem büyük markaların hem de kadın girişimcilerin biraz daha markalarını iyi noktalarda konumlandırması ve aynı şekilde iyi bir profilde bir araya gelmesi için bu tarz bir etkinliğe girişmiş olduk. Şu an alanda 60 kadar standımız bulunmakta. Giyimden takıya, ev porseleninden yemeğe kadar 60 tane standımız var. Yılda 2 veya 3 kere oluyor. Daha çok yaz başı, yaz sonu ve kış olarak hani bizim böyle bir periyodumuz var. Bu bizim 4'üncü etkinliğimiz. Biz ilk etkinliğimizde yine Sait Halim Paşa Yalısı'nda 7-8 Mayıs'ta yapmıştık. Tam sene-i devriyesinde tekrardan 5-6-7 Mayıs'ta aynı yerde aynı etkinliği yapmak nasip oldu. Sait Halim Paşa Yalısı'nın atmosferiyle iç içe girmek, hem de yeni markaları tanımak ve yaza girmeden alışverişlerini tamamlamak için etkinliğimize bekliyoruz. Yaz başı olduğu için insanlarda, kadınlarda özellikle Mayıs ayında biraz daha meyilli olduğu için herkes yeni sezonunu getiriyor. Satışlarında ilk siftahını burada yapıyorlar. Herkesin yüzü gülüyor. Herkes memnun çok şükür" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN YOĞUN TALEPLERİ VAR'

Etkinliğe katılan firma sahiplerinden Dilara Köken ise, "Elbise firması olarak buraya katıldık. Bize bu imkanı sağladığı için etkinlik sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. 5-6-7 Mayıs'ta buradayız. Şuan etraf çok kalabalık, geliyorlar. İnsanların yoğun talepleri var. Mayıs ayındayız, yaza giriyoruz. Yaz deyince insanların aklına elbiseler geliyor. Cıvıl cıvıl olan elbiseleri burada bulabilirler. Herkesi bekliyoruz. Satışlarımız gayet iyi. İnsanların yoğun talebiyle karşılaşıyoruz. Bizim modellerimiz genelde keten ve etnik desenler üzerine oluyor. İnsanlar böyle normal düz kesimdense, daha böyle etnik kesim, daha böyle uçuş uçuş elbiseler istiyorsa buraya gelebilirler" dedi.