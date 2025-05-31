Kadın Kuzenlerden Sera Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kadın Kuzenlerden Sera Başarısı

31.05.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dibekli köyünde yaşayan iki kuzen, kendi seralarında sebze yetiştirip aile bütçesine destek oluyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dibekli köyünde yaşayan lise mezunu kuzenler Neslihan (33) ve Zeynep Çınar (24), evlerinin bahçesine kurdukları serada hem sebze yetiştirerek üretime katkı sağlıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Dibekli köyünde yaşayan 2 kuzen, 5 yıl önce kendi imkanlarıyla 30 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde bir sera kurdu. Başlangıçta yalnızca ailelerinin sebze ihtiyacını karşılamak amacıyla yola çıkan Neslihan ve Zeynep Çınar kuzenler, elde ettikleri domates, biber, salatalık, patlıcan ve fasulye gibi ürünleri köyde bulunan vatandaşlara da satmaya başladı. Kadınların kurduğu sera bölgedeki diğer kadınlara ilham kaynağı olurken, kadınlar da zaman zaman seraya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

'KADINLAR OLARAK HER ALANDA BAŞARILI OLABİLİRİZ'

Kuzenlerden Neslihan Çınar, kadınların her alanda var olması gerektiğini belirterek, "2 kuzen olarak evlerimizin arasında bulunan boş araziyi değerlendirmek istedik. Babam ve amcamın da desteğiyle gerekli malzemeleri alarak seramızı kurduk. İlk zamanlar sadece kendi tüketimimiz için üretim yapıyorduk. Ancak zamanla fide alıp, üretimi artırarak satış yapmaya başladık. Seranın tüm iş yükünü Zeynep ile birlikte üstleniyoruz. Fidelerin ekimi, çapalama, sulama gibi tüm işleri birlikte yapıyoruz. Kadının üretimde var olması benim için çok değerli ve gurur verici. Kadının gücünü her yerde hissetmek, kadının yapabileceğini görmek çok değerli. Biz kadınlar olarak her alanda başarılı olabiliriz" dedi.

'ÜRÜNLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Yüksekova'da kadın futbol takımında 2 yıl kalecilik yapan Zeynep Çınar ise seracılık fikrinin babası ve amcasına ait olduğunu, kendilerinin de hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu fikir 5 yıl önce ortaya çıktı. Kuzenimle birlikte hayata geçirdik. Seramızda domates, biber, salatalık, fasulye, patlıcan gibi sebzeler var. Seramızda elde ettiğimiz ürünleri hem ailemizle paylaşıyor hem de fazlasını bazen köyde isteyenlere satıyoruz. Ev işlerini tamamladıktan sonra zamanımızın büyük kısmı serada geçiyor. Severek yaptığımız bir iş. Emek verdiğimiz ürünlerin karşılığını almak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Tarım, Kadın, Yaşam, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kadın Kuzenlerden Sera Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:38:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Kuzenlerden Sera Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.