Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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Yaşam

Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi

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Konya'nın Çumra ilçesinde, Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su sağlayan Apa Alemdar İsale Kanalı'nda obruk meydana geldi. Olay, bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Obruk, kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda da göçüğe neden oldu. DSİ ekipleri, olay yerine sevk edildi ve Apa Barajı'ndan gelen 47 metreküplük su çıkışı kesildi. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

22.05.2024 13:26
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Son yıllarda oluşan obruklarla gündeme gelen Konya'da obruğun oluşma anı bir çiftçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çumra ilçesinde meydana gelen olayda,Apa Barajı'nın su aktaran kanal tarafında obruk oluştu.

YİNE OBRUK YİNE KONYA

Yeraltı sularının fazla ve dengesiz kullanımı sebebiyle oluşan obruklar son yıllarda Konya'da fazlaca görülüyor. Çumra ilçesinde baraj kanalının yola yakın olan tarafında bir obruk oluştu. Obruk sonucu yolda 5 metrelik bir göçük oluşurken, baraj bölgesinde 47 metreküplük su kesildi. Bölgeye giden DSİ ekibi olayla ilgili çalışma başlattı.

Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

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