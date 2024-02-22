Kanserle savaşan Tanyeli, eski iş yerine sitem etti: İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu - Son Dakika
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Yaşam

Kanserle savaşan Tanyeli, eski iş yerine sitem etti: İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu

Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.

22.02.2024 15:36  Güncelleme: 15:42
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Danslarıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Bu süreçte Türkiye ve yurt dışında tedavi gören Tanyeli, hem eski çalıştığı kuruma sitem etti hem de kendisi için düzenlenen moral gecesi hakkında konuştu.

"GECEDE 1,5 MİLYON TL TOPLANMADI"

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk olan Tanyeli, kanser tanısı konulmadan önce dans eğitmenliği yaptığı kurumdan çıkarıldığını söyleyerek "İlk işleri beni sigortadan men etmek, işten atmak oldu. 'Burası her zaman senin yerin, iyileşince tekrar görüşürüz' dediler. Çok kibarlardı ama asıl o dönem sigortaya ihtiyacım vardı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin katkılarıyla kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon dolar toplandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Tanyeli, "Maalesef o rakamlar yok. Olsaydı 'oh' derdim, başka bir şey demezdim" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT DURUMUM KAPANDI, HAYATIN İÇİNE KARIŞIYORUM"

Tedavi sürecinden bahsederken artık ameliyatla kurtulma ihtimalinin kalmadığını belirten ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim, ameliyat durumum kapanmış durumda. İyi tarafı da hiç yayılma olmadı. Tedavi yöntemlerini araştırıyorum. Şimdi ayaktayım, gün içinde serum alıyorum, kalkıp hayatın içine karışıyorum. Bir şeyler yaptığımda kanlı canlı oluyorum."

Kanserle savaşan Tanyeli, eski iş yerine sitem etti: İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu

Tanyeli, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kanserle savaşan Tanyeli, eski iş yerine sitem etti: İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu - Son Dakika

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