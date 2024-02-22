Danslarıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Bu süreçte Türkiye ve yurt dışında tedavi gören Tanyeli, hem eski çalıştığı kuruma sitem etti hem de kendisi için düzenlenen moral gecesi hakkında konuştu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk olan Tanyeli, kanser tanısı konulmadan önce dans eğitmenliği yaptığı kurumdan çıkarıldığını söyleyerek "İlk işleri beni sigortadan men etmek, işten atmak oldu. 'Burası her zaman senin yerin, iyileşince tekrar görüşürüz' dediler. Çok kibarlardı ama asıl o dönem sigortaya ihtiyacım vardı" dedi.
Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin katkılarıyla kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon dolar toplandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Tanyeli, "Maalesef o rakamlar yok. Olsaydı 'oh' derdim, başka bir şey demezdim" ifadelerini kullandı.
Tedavi sürecinden bahsederken artık ameliyatla kurtulma ihtimalinin kalmadığını belirten ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim, ameliyat durumum kapanmış durumda. İyi tarafı da hiç yayılma olmadı. Tedavi yöntemlerini araştırıyorum. Şimdi ayaktayım, gün içinde serum alıyorum, kalkıp hayatın içine karışıyorum. Bir şeyler yaptığımda kanlı canlı oluyorum."
Son Dakika › Yaşam › Kanserle savaşan Tanyeli, eski iş yerine sitem etti: İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu - Son Dakika
AK Parti, Muş merkezde kullanacağı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı ve Adayı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarında, halka hizmet etme ve gerçek belediyecilik vurgusu yapıldı.
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