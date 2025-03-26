İstanbul'da kapalı istasyonlar ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da kapalı istasyonlar ulaşıma açıldı

İstanbul\'da kapalı istasyonlar ulaşıma açıldı

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının açıldığını duyurdu.

26.03.2025 07:44
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Yenikapı- Hacıosman metro hattında bazı duraklar İstanbul'da yaşanan gösteriler nedeniyle işletmeye kapatılmıştı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada istasyonların yeniden ulaşıma açıldığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır."

Dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Metro İstanbul, Hacıosman, İstanbul, Kabataş, Şişhane, 3-sayfa, Taksim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da kapalı istasyonlar ulaşıma açıldı - Son Dakika

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