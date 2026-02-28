Karataş Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
Karataş Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi

28.02.2026 11:10
Karataş Gölü, son yağışlarla su tutmaya başladı, bölge halkı sevindi.

BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında Göller Yöresi'nin önemli sulak alanlarından Karataş Gölü'nde son dönemki yağışlarla su seviyesi yükseldi.

Son yıllardaki kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Karataş Gölü, son dönemdeki yağışın ardından su tutmaya başladı. Geçmişte 100 binin üzerinde kuşa ev sahipliği yapan, 2'si endemik 8 tür balıkla bölgede yaşayanlara kazanç sağlayan gölde, su seviyesi yükseldi. Göller Yöresi'nin önemli sulak alanlarından Karataş Gölü'nün yeniden su tutması, bölgede yaşayanları sevindirdi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
