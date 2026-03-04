BOLU'nun Gerede ilçesinde karla kaplı ormanda gezen karaca, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Gerede ilçesinin yüksek kesimlerindeki karla kaplı ormanda karaca görüntülendi. Ormanda gezen karacayı fark eden kişi, o anları cep telefonu ile kaydetti. Bir süre kendisini görüntüleyen kişiye bakan karaca daha sonra ormanın iç kısımlarına girerek gözden kayboldu.
HABER: Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),
Son Dakika › Yaşam › Karla Kaplı Ormanda Karaca Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?