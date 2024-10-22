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Kavrun Yaylası'nda Kar Zamanı

Rize'de Kavrun Yaylası kar yağışıyla beyaza büründü, besiciler köylere dönüş yaptı.

22.10.2024 12:33
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1) YAYLALARDA BEYAZ GÜZELLİK; GERİ DÖNÜŞ HIZLANDI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası, etkili kar yağışıyla beyaza büründü, ortaya güzel görüntüler çıktı. Kar yağışıyla zor anlar yaşayan besiciler, yayladan göçlerini hızlandırıp, hayvanlarıyla köylere inmek durumunda kaldı.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Evlerde buz sarkıtları da oluşan yaylanın beyaz örtüyle kaplanmasıyla, ortaya seyirlik manzaralar da çıktı. Bölgede hava koşulları elverdiği sürece yaylacılık geleneğini yaşatanlar ve yaylada kalmayı sürdüren besiciler, son günlerde ani bastıran kar yağışıyla dönüşe geçti. Kar yağışıyla zor anlar yaşayan besiciler, yayladan göçlerini hızlandırıp, kamyonlara yükledikleri hayvanlarıyla mezra ve köylere indi. Bölgede kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yağışın etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kavrun Yaylası'nda Kar Zamanı - Son Dakika

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