Kediyi işkenceyle öldüren cani hakkında verilen iyi hal indirimi kararı hayvanseverleri ayağa kaldırdı

İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitede, kediyi tekmeleyerek öldüren cani iyi hal indirimi aldı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İbrahim Keloğlan isimli şahıs, suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi ve hükmün açıklamasını da geri bıraktı. Karara tepki gösterenler ise sosyal medyada "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.
Küçükçekmece'de bir sitede asansöre binen İbrahim Keloğlan, köşedeki kediyi görüp tekmelemeye başladı. Kapı açılıp kedi kaçsa da, peşinden gidip yine yakaladı ve altı dakika boyunca işkence ederek kediyi öldürdü. Kan donduran görüntülerin ortaya çıkması üzerine polise şikayet edildi. Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Keloğlan hakkında dava açıldı. Keloğlan, savunmasında olay günü moralinin bozuk olduğunu ifade edip, ilk önce kedinin ona saldırdığını iddia etmişti.
Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İbrahim Keloğlan suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme kediyi öldüren caniye iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. Dehşete düşüren olayın yaşandığı sitenin avukatı ise sanık ifadesiyle, görüntülerin uyuşmadığına dikkat çekerek karara itiraz edeceklerini ifade etti.
İyi hal indirimi uygulanan Keloğlan hakkında sosyal medyada "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlatıldı. Birçok kişi, kediyi işkenceyle öldüren caninin tutuklanmasını isteyerek iyi hal indirime tepki gösterdi.
İşte sosyal medyadaki o yorumlar:
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Buna göre ikramiyeler, net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
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Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Yaşam › Kediyi işkenceyle öldüren cani hakkında verilen iyi hal indirimi kararı hayvanseverleri ayağa kaldırdı - Son Dakika
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