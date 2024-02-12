Kediyi işkenceyle öldüren cani hakkında verilen iyi hal indirimi kararı hayvanseverleri ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Yaşam

Kediyi işkenceyle öldüren cani hakkında verilen iyi hal indirimi kararı hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Kediyi işkenceyle öldüren cani hakkında verilen iyi hal indirimi kararı hayvanseverleri ayağa kaldırdı

İbrahim Keloğlan isimli kişinin İstanbul'daki bir sitenin asansörüne giren kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra yakalanıp hakkında dava açılan Keloğlan, 1 yıl 3 ay ceza aldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Keloğlan hakkında verilen karar hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Sosyal medyadan karara tepki gösteren birçok kişi "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.

12.02.2024 18:14  Güncelleme: 18:19
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İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitede, kediyi tekmeleyerek öldüren cani iyi hal indirimi aldı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İbrahim Keloğlan isimli şahıs, suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi ve hükmün açıklamasını da geri bıraktı. Karara tepki gösterenler ise sosyal medyada "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.

KEDİYİ ÖLDÜREN CANİ "MORALİM BOZUK" DEDİ

Küçükçekmece'de bir sitede asansöre binen İbrahim Keloğlan, köşedeki kediyi görüp tekmelemeye başladı. Kapı açılıp kedi kaçsa da, peşinden gidip yine yakaladı ve altı dakika boyunca işkence ederek kediyi öldürdü. Kan donduran görüntülerin ortaya çıkması üzerine polise şikayet edildi. Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Keloğlan hakkında dava açıldı. Keloğlan, savunmasında olay günü moralinin bozuk olduğunu ifade edip, ilk önce kedinin ona saldırdığını iddia etmişti.

Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren cani iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İbrahim Keloğlan suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme kediyi öldüren caniye iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. Dehşete düşüren olayın yaşandığı sitenin avukatı ise sanık ifadesiyle, görüntülerin uyuşmadığına dikkat çekerek karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren cani iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

İyi hal indirimi uygulanan Keloğlan hakkında sosyal medyada "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlatıldı. Birçok kişi, kediyi işkenceyle öldüren caninin tutuklanmasını isteyerek iyi hal indirime tepki gösterdi.

Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren cani iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı

İşte sosyal medyadaki o yorumlar:

Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren cani iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı
Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren cani iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı
Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren cani iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı
Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren cani iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı
Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren cani iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı
Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren cani iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı
Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren cani iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • cemal köse: Tekme attığı ayağını kesmek gerek . 90 23 Yanıtla
  • Ali Sert: Onlar Allahın dilsiz kulları, nasıl kıyıpda öldürdün o kediyi.Inanıyorumki ona çektirdiğini bu dünyada sende çekeceksin ,rabbim yanına bırakmaz.Herseyden once o bir can.sen vermedinki sen alasın. 82 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Gücü sadece dilsiz melek ve çocuklara yeten bir zavallı yaratik 27 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Umarım senin de akıbetin aynen böyle olur 13 0 Yanıtla
  • Muhammet Özcan: Bu küçükçekmece ne ayak böyle yaa 3 0 Yanıtla

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Son Dakika Yaşam Kediyi işkenceyle öldüren cani hakkında verilen iyi hal indirimi kararı hayvanseverleri ayağa kaldırdı - Son Dakika


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