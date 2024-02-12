Kediyi işkenceyle öldüren cani hakkında verilen iyi hal indirimi kararı hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Yaşam

İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitede, kediyi tekmeleyerek öldüren cani iyi hal indirimi aldı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İbrahim Keloğlan isimli şahıs, suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi ve hükmün açıklamasını da geri bıraktı. Karara tepki gösterenler ise sosyal medyada "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.

KEDİYİ ÖLDÜREN CANİ "MORALİM BOZUK" DEDİ

Küçükçekmece'de bir sitede asansöre binen İbrahim Keloğlan, köşedeki kediyi görüp tekmelemeye başladı. Kapı açılıp kedi kaçsa da, peşinden gidip yine yakaladı ve altı dakika boyunca işkence ederek kediyi öldürdü. Kan donduran görüntülerin ortaya çıkması üzerine polise şikayet edildi. Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Keloğlan hakkında dava açıldı. Keloğlan, savunmasında olay günü moralinin bozuk olduğunu ifade edip, ilk önce kedinin ona saldırdığını iddia etmişti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İbrahim Keloğlan suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme kediyi öldüren caniye iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. Dehşete düşüren olayın yaşandığı sitenin avukatı ise sanık ifadesiyle, görüntülerin uyuşmadığına dikkat çekerek karara itiraz edeceklerini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

İyi hal indirimi uygulanan Keloğlan hakkında sosyal medyada "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlatıldı. Birçok kişi, kediyi işkenceyle öldüren caninin tutuklanmasını isteyerek iyi hal indirime tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki o yorumlar: