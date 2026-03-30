Kilis\'te Yangında Kurtarılan 6 Yavru Köpek Tedavi Altında

Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesindeki bir STK'ya ait prefabrik yapıda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mahsur kalan 6 yavru köpek de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru köpekler, kentteki Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı'nda tedavi alına alındı. Köpeklerin durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.
