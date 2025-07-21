Sosyal medyada paylaşılan bir kına gecesi videosu kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, kına yakma ritüeli sırasında damada kına yakmak isteyen nedimeye gelin müdahale ediyor. Eşini kıskandığı anlaşılan gelin, kınayı nedimeye bırakmak yerine damadın eline kendi elleriyle yakıyor.
O anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Videoya yapılan yorumlar da dikkat çekti. Özellikle "Çalışan da bayılıyordu kocana kına yakmaya" yorumu, binlerce beğeni aldı.
Son Dakika › Yaşam › Kına gecesine damga vuran olay! Damat neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)