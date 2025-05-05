Kırşehir'de Unutulmaz Nikahlar - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kırşehir'de Unutulmaz Nikahlar

Kırşehir'de 19 çift, 05.05.2025 tarihini tercih ederek nikah yaptı. Duygular dorukta.

05.05.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRŞEHİR'de görsel uyumu ve akılda kalıcılığıyla dikkat çeken '05.05.2025' tarihi, evlenmek isteyen çiftlerin tercihi oldu.

Kırşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, yılın en yoğun günlerinden birini yaşarken, gün boyunca aralıksız nikah törenleri düzenlendi. Aylar öncesinden randevu alan çiftler, evliliklerine akılda kalıcı ve özel bir tarihte adım atmanın heyecanını yaşadı. Kırşehir'de 19 çift, 05.05.2025 tarihinde evliliğe adım attı.

'BİZİM İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN OLACAK'

Bugünün özel bir gün olduğunu belirten Osman Faik Onaran, "Bugün tarihsel anlamında güzel bir gün olduğu için nikah tarihimizi ona göre tercih ettik. Eşim de bugünü seçtiğimiz için çok mutlu oldu" dedi.

Osman Faik Onaran ile hayatını birleştiren Nilgün Dulkadir ise "Bugün itibariyle 'Onaran' soy ismini taşıyacağım. Gerçekten bizim için unutulmaz bir gün olacak. 05.05.2025 tarihinin unutulmaz bir hatırası olacak. Nikah tarihimizi 4 ay önce ocak ayında aldık. Eşimin de asla unutmayacağı bir tarih olması da ayrıca güzel" ifadelerini kullandı.

'HEM EŞİMİN DOĞUM GÜNÜ HEM DE EVLENDİĞİMİZ GÜN'

Bugünün kendileri için unutulmaz bir gün olduğunu aktaran Mesut Oruk da "Güzel bir gün bizim için. Bizim için çok mutlu ve unutulmaz bir gün. 05.05.2025, hem tarihsel anlamda hem de eşimin doğum günü olduğu için benim için asla unutulmaz bir tarih. Nikah tarihimizi 6 ay önce almıştık. Eşimin doğum günüyle aynı güne denk gelmesi de ayrı bir mutluluk" diye konuştu.

Mesut Oruk'un eşi Elif Türkmen çok mutlu olduğunu ifade ederek "Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Doğum günüm ve evlendiğim günün aynı güne denk gelmesi de ayrı bir mutluluk" dedi.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kırşehir, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kırşehir'de Unutulmaz Nikahlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
31 diye satın aldığı daire 11 çıktı 3+1 diye satın aldığı daire 1+1 çıktı
Mustafa Destici’den Özgür Özel’e yönelik saldırıya sert tepki Mustafa Destici'den Özgür Özel'e yönelik saldırıya sert tepki
Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz Zelenskiy: Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz
İran’dan açık tehdit: ABD üsleri hedefimiz olacak İran'dan açık tehdit: ABD üsleri hedefimiz olacak
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 19:02:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Unutulmaz Nikahlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.