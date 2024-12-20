Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor - Son Dakika
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Yaşam

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor

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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde "Görkem" karakterine hayat veren Özge Özacar ekibe veda ediyor.

20.12.2024 17:17  Güncelleme: 17:43
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Yayınlandığı günden itibaren cuma akşamlarına damga vuran ve reyting rekorları kıran "Kızılcık Şerbeti" her hafta adından söz ettirmeye devam ediyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu ve Özge Özacar'ı buluşturan dizi, hikayedeki entrika ve olaylarla gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor

"GÖRKEM" EKİBE VEDA EDİYOR

Hakan Kırvavaç ile Eylem Oğuz'un yönettiği dizide sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye dahil olduğu günden beri hikayenin seyrini değiştiren ve yaptığı kötülüklerle seyirciler tarafından sevilmeyen "Görkem" karakterine hayat veren Özge Özacar ekibe veda ediyor. Ayrıca, Görkem'in hikayeden ayrılışının olaylı olacağı ve dizide büyük bir felaket yaşanacağı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karnındaki bebeğin sorununu öğrenen Görkem bu durumu fırsata çevirmeye karar vererek Doğa'yı suçlamak üzere harekete geçer. Doğa ve ailesi Görkem'in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kime inanacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Sevtap'ın mecbur kalıp çaldığı broş yüzünden Meri'nin başının derde girmesini içine sindiremeyen Nilay, kıvrak bir oyunla hem Meri'yi temize çıkaracak hem de annesinin suçlanmasının önüne geçecektir. Firaz evinde kaldığı imam İlhami ile arkadaşlığını ilerletmekte, Nursema ile olan yakınlığını da korumaktadır. YouTube'da program yapmaya başlayan Kıvılcım'ın ilk konuğu Ömer olur. Ailesine karşı durarak Doğa'nın yanında yer alan Fatih artık dönülmez bir yoldadır.

Kızılcık Şerbeti\'nin Görkem\'i ekibe veda ediyor

Kültür Sanat, Özge Özacar, Televizyon, 3-sayfa, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Çok önemli sanki 13 0 Yanıtla
  • Adem Altindag:
    üzüntüden kendimizi şaraba vururuz artık 9 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    aman gitsin sevimsiz çirkin şey 4 0 Yanıtla
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