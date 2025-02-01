Kızıltepe\'de 2 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü

Yaşam

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, ailesinin 4'üncü kattan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü Ömer Asaf D. (2), tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ailesi tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirilen Ömer Asaf D.'nin oturdukları 4'üncü kattaki daireden düştüğü belirtildi. Tedaviye alınan bebeğin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.