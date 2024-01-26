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Logan'ın yeni gözlükleriyle annesini görmesi yürekleri ısıttı - Son Dakika
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Logan'ın yeni gözlükleriyle annesini görmesi yürekleri ısıttı

Logan adlı çocuğun yeni gözlükleriyle annesini ilk kez gördüğünde gösterdiği tepki, videoda sevinçle yüzünün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. New Jersey'deki bir göz kliniğinin paylaştığı duygusal video, milyonlarca izlenme sayısına ulaştı ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Logan\'ın yeni gözlükleriyle annesini görmesi yürekleri ısıttı
26.01.2024 - 14:00,  Güncelleme: 14:04
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Logan adlı çocuğun yeni gözlükleriyle annesini ilk kez gördüğünde gösterdiği tepki yürekleri ısıttı.

Videoda, annesi Logan'a gözlükleri takıyor. Diğer küçük çocuklar gibi başta zorlanıyor, ancak gözlüğü takıp gördüğünü fark ettiğinde bir anda yüzü sevinçten aydınlanıyor.

Annesinin "Oh, şimdi daha iyi görebiliyorsun!" dediğini duyabilirsiniz ve Logan'ın annesine baktığında ve annesini gördüğünde gülümseyerek verdiği tepki yürekleri ısıttı.

New Jersey'deki bir göz kliniğitarafından paylaşılan videonun başlığı şöyle: "Logan'ın ilk gözlükleri! Yeni gözlükleriyle annesini net bir şekilde görebildiğini mutlulukla söyleyebiliriz. Her yaş grubundaki insanların daha iyi görmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Duygusal video karşısında izleyiciler şu yorumları yaptı:

Logan'ın videosu milyonlarca izlenme sayısına ulaştı.

"Bu gün bu bütün internet üzerinde gördüğüm en harika şey"

"Bu ne kadar değerli... görüş... ifade harika"

"Oh tatlı çocuk: annede ağlar:"

"Hep bebeklerin iletişim kuramadığı zamanlarda doğru reçeteyi nasıl bulduklarını merak ettim. Harika!"

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Yaşam
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Birleşik Krallık, New Jersey, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Logan'ın yeni gözlükleriyle annesini görmesi yürekleri ısıttı - Son Dakika
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