Küçük Özgür'e Uçakta Unutulmaz Sürpriz - Son Dakika
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Yaşam

Küçük Özgür'e Uçakta Unutulmaz Sürpriz

Küçük Özgür\'e Uçakta Unutulmaz Sürpriz

Tedavisi için ailesiyle birlikte Dalaman'dan Ankara'ya giden 5 yaşındaki Özgür Deniz, uçuş sırasında kabin ekibinin hazırladığı sürprizle mutlu oldu. Abla Öykü Su Akbaş, uçuşu 'en anlamlı' olarak nitelendirirken, AJet CEO'su da destek mesajı gönderdi.

05.12.2024 16:08  Güncelleme: 16:09
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TEDAVİSİ için ailesiyle AJet uçağıyla Dalaman'dan Ankara'ya giden Özgür Deniz'e (5) kabin ekibi unutamayacağı bir uçuş deneyimi yaşattı.

Epilepsi hastası olan Özgür Deniz, tedavisi için hastaneye yatışı için ailesiyle Ankara yoluna çıktı. Özgür ve ailesi Dalaman'dan Ankara'ya gitmek için AJet uçağına bindi. Hem ailesi hem de Özgür için stresli başlayan yolculuk uçakta son buldu. Kabin memurları, Özgür'e çeşitli tatlı ikramları sundu ve uçak maketi hediye etti. Daha sonra sefer anısına uçuş ekibiyle bir hatıra fotoğrafı çektirildi.

BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİM EN ANLAMLI UÇUŞ OLDU

Stresli başlayan yolculukların uçağa bindikten sonra uçuş ekibinin sürprizi sayesinde zevkli bir hale geldiğini söyleyen anne Öykü Su Akbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim oğlumun hastalığı sebebiyle Ankara'ya hastane yatışı için çıktığımız bu stresli yolculuğumuzda AJet ekibi ve ailesinin yaptığı bu sürpriz karşısında hem oğlum hem de ben öyle mutlu olduk ki, eski mesleğim olan kabin memurluğumda ki yolculuklarımda dahi, bugüne kadar gerçekleştirdiğim en güzel ve en anlamlı uçuştu. Hep hatırlayacağız, çok teşekkür ederim. Kerem Sarp, gökyüzü sizinle daha anlamlı oldu" paylaşımında bulundu. Anne Öykü Su Akbaş'ın paylaşımına AJet CEO'su Kerem Sarp ise "Rabbim acil şifalar versin güzel yavrunuza. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu mutluluğa vesile oldukları için" diyerek cevap verdi.

Kaynak: DHA

Özgür Deniz, Ankara, Sağlık, Yaşam, CEO, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Küçük Özgür'e Uçakta Unutulmaz Sürpriz - Son Dakika

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