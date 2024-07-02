Küçükçekmece Belediyesi, 'Sokakta Oyun Var' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi, 'Sokakta Oyun Var' etkinliği düzenledi

Küçükçekmece Belediyesi, \'Sokakta Oyun Var\' etkinliği düzenledi

Küçükçekmece Belediyesi, 'Sokakta Oyun Var' etkinliği ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını çocuklarla buluşturdu. İnönü Mahallesi Sarıgül Sokak'ta gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar sek sek, halat çekme, evet-hayır oyunu gibi oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlik haftanın 3 günü farklı mahallelerde devam edecek.

02.07.2024 10:52
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Küçükçekmece Belediyesi, 'Sokakta Oyun Var' etkinliği ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını çocuklarla buluşturdu. İnönü Mahallesi Sarıgül Sokak'ta ilki gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar oyunlar oynayarak, keyifli vakit geçirdi.

Okulların yaz tatiline girmesiyle çocuklara yönelik aktiviteler düzenleyen Küçükçekmece Belediyesi'nin 'Sokakta Oyun Var' etkinliğine sadece çocuklar değil, yetişkinler de ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan çocuklar, sek sek, halat çekme, evet-hayır oyunu, çuval yarışı gibi oyunlar oynadı.

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Emine Gül, "İnönü Mahallesi'nde oturuyorum ve etkinliği çok güzel buldum. Her yaştan çocuk var burada. Herkese göre oyun da var. Çok sevdim. Tekrar olmasını istiyorum" diye konuştu.

Oyun alanına kızıyla birlikte katılan İnönü Mahallesi sakinlerinden Gül Oğuz ise "Çok iyi düşünülmüş. Çocuklar bir zaman sonra parktan da sıkılabiliyor. Böyle bir etkinliğin kendi sokağımıza gelmesi gerçekten çok güzel. Kızım çok eğlendi. Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

HAFTANIN 3 GÜNÜ, FARKLI MAHALLELERDE DEVAM EDECEK

'Sokakta Oyun Var' etkinliği, 19 Temmuz'a dek haftanın 3 günü, ilçenin çeşitli mahallelerinde 18.30-21.00 saatleri aralığında devam edecek. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Küçükçekmece Belediyesi, 'Sokakta Oyun Var' etkinliği düzenledi - Son Dakika

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