Küplü\'de 90 Yıllık Bayram Geleneği Yaşatıldı

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde yaklaşık 90 yıldır sürdürülen bayramlaşma geleneği, bu Kurban Bayramı'nda da yaşatıldı. Bayram namazının ardından mezarlıkta bir araya gelen yüzlerce kişi, hem vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dualar okudu hem de bayramlaştı.

Küplü beldesinde sabah saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra topluca belde mezarlığına gitti. Mezarlıkta din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından belde halkı, ebediyete irtihal eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında mezarlıkta duygusal anlar yaşandı.

METRELERCE UZUNLUKTA BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU OLUŞTU

Kabir ziyaretleri ve duaların tamamlanmasının ardından, beldede yaklaşık 90 yıldır aralıksız sürdürülen gelenek hayata geçirildi. Mezarlıkta yan yana dizilen genç-yaşlı yüzlerce vatandaş, metrelerce uzunlukta bayramlaşma kuyruğu oluşturdu. Gelenek kapsamında tüm belde halkı sırayla birbirinin bayramını kutlayarak tek tek tokalaştı ve kucaklaştı.

'BİZDE BAYRAMLAŞMA MEZARLIKTA BAŞLAR, KÜSLÜK BİTER'

Geleneksel bayramlaşma törenine katılarak belde halkıyla bayramlaşan Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, asırlık geleneğin birlik ve beraberlik üzerindeki önemine dikkat çekti. Altay, "Bizde bayramlaşma, mezarlıkta başlar. Karacaova'dan miras asırlık gelenekle, bayram namazı sonrası atalarımızın kabirlerini ziyaret eder, imamlarımızla ve memleketimin güzel insanları ile birlikte dua ederiz. Sonra, küslük biter, kucaklaşma başlar. İşte bizim bayramımız, işte bizim birliğimiz. Nice bayramlara" dedi.