Kurban Bayramı\'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, kara yollarındaki trafik yoğunluğu arttı.

Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ- İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı yoğunluk oluştu.

POLİS VE JANDARMA SAHADA

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor. Kara yolundaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

AYDIN'DA DÖNÜŞ YOLU TRAFİĞİ BAŞLADI

Güneyde ise tatil için sahil beldelerini tercih eden vatandaşlardan bazıları, tatillerini tamamlayıp evlerine dönüş için yola çıktı. Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirenler, Söke-Aydın kara yolunda birikmeye başladı.

Novada Kavşağı'ndan Doğanbey Kavşağı'na kadar trafik sıkışıklığı nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Ekipler, zaman zaman durma noktasına gelen güzergahta trafik akışı için çaba sarf ediyor.