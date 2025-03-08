Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü - Son Dakika
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Yaşam

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

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Kürt aktivist Zeynep Alkış, Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan bir yürüyüşte açılan LGBT pankartına sert tepki gösterdi. Alkış, ''Kürt kadınının onurunu, ahlakını ve aile yapısını hedef alan bu zihniyet, ne Kürt halkının ne de Kürt kadınının yanındadır.'' dedi.

08.03.2025 22:17  Güncelleme: 23:10
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Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan bir yürüyüşte açılan LGBT pankartına tepki gösteren Kürt aktivist Zeynep Alkış, "Kürt kadınının onurunu, ahlakını ve aile yapısını hedef alan bu zihniyet, ne Kürt halkının ne de Kürt kadınının yanındadır." ifadelerini kullandı.

KADINLAR GÜNÜ'NDE SKANDAL "LGBT" PANKARTI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülke genelinde çeşitli etkinlik ve yürüyüşlerle kutlandı. Bazı yürüyüşler ise "LGBT" propagandası haline dönüştürüldü.

"BU ZİHNİYET, NE KÜRT HALKININ NE DE KÜRT KADINININ YANINDADIR"

Bir yürüyüşte kadınlar LBGT pankartı açtı. O pankarta Kürt aktivist Zeynep Alkış ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alkış, "Kürt kadınının onurunu, ahlakını ve aile yapısını hedef alan bu zihniyet, ne Kürt halkının ne de Kürt kadınının yanındadır. Kadın hakları bahanesiyle toplumu yozlaştıran bu dayatmalara karşı durmak, gerçek anlamda Kürt kadınının yanında durmaktır!" dedi.

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

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Son Dakika Yaşam Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Tofan:
    yemin ederim ki okuma yazması yoktur yada anlamı nedir bilmiyordur masum kadının cahilliğini kullanmışlar hiç bir Kürt kadını bunu yapmaz ve desteklemez imansızlar kullanmışlar kadıncağızı 725 31 Yanıtla
    Mesut Biner:
    Ya kardeşim sizde hep kandiriliyorsunuz aldatiliyorsunuz o kadın oraya çıktıysa eline verilen herşeyin farkında dir kimse kimseyi kandırmasın millet herşeyin farkın da 73 90
    Mehmet Akil ÇELİK:
    Zaten hep kullanildır vallahide kalplerinde bir kötülük yok 64 8
    Yahya Gültekin:
    Mesut senin amacın ne çoçuğum bu arada anan nasıl oldu iyimi bu arada millet neyin farkında sen neyin farkındasın onu önce bir açıkla yemiyorum açıklayamıyormusun t.o.p 11 33
  • Fahri Sağgül:
    Abla LGBT'nin ne olduğunu bile bilmediğini düşünüyorum eline bir pankar vermişler o da ne olduğunu bilmediği pankartla yürümüş 465 22 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Yemin olsunki Kürtler bu tür ahlaksızlığa ne müsaama nede destek olur ki bu kadın elinde ne yazıldığını dahi anlamayan biri ki bunu proveke edenler sizce hangi kesim olabilir bunu en iyi bilenlerden biri Cumhurbaşkanıdır 281 28 Yanıtla
  • aref karaca:
    Onlarca yıl PKK cahil kurt halkini böyle kandırdı devlete düşman etti ölümlerine sebep oldular cahillik böyle bir şey 275 27 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Cahil kadının eline bir pankart vermişler o garibimde ne olduğunu bilmeden taşımış.Yeter artık , pis emellerinize kadınları kullanmayın! 230 14 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Müslüman Kürd kardeşlerime selam olsun. 195 12 Yanıtla
  • Erhan Erikli:
    bu saf temiz insanları kandıran haysiyetsizler Allah'a nasıl hesap vereceksiniz dünya bunu biliyor kürtler kadar namusuna düşkünü yok misafir Perver insanlar bunları kullananlara yazıklar olsun. 157 10 Yanıtla
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