Kuş Yuvası İçin Ağı Suya İndirmedi - Son Dakika
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Kuş Yuvası İçin Ağı Suya İndirmedi

Kuş Yuvası İçin Ağı Suya İndirmedi
03.06.2026 12:46
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Mehmet Paslı, barajda kuş yuvası bulunan ağı suya indirmeyerek yavruların sağ kalmasını öncelikledi.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde barajda balık yetiştiriciliği yapan Mehmet Paslı, havuzlardan birinde bulunan ağı, içine kuş yuva yaptığı için suya bırakmadı. Ağları güneşten korumak için suya indirdiklerini belirten Paslı, "Çok da önemli değil güneşte yanması, hiçbir şey şu hayvanın yuvası kadar güzel değil" dedi.

Balık yetiştiricisi Mehmet Paslı, Kasımlar Barajı'ndaki havuzlarında ağları suya indirmeye gittiğinde, bir kuşun ağların içine yuva yaptığını fark etti. İçerisinde 6 yumurtanın bulunduğu yuvayı bozmak istemeyen Paslı, ekonomik zarar görmeyi göze alıp, ağın yuva bulunan kısmını suya indirmedi. Cep telefonuyla olayı görüntüleyip, yaşadıklarını anlatan Mehmet Paslı, "Ağlarımızı güneşten korumak için suya bırakıyoruz. Bugün ilginç bir şeyle karşılaştım. Çok duygulandım. Bir anne kuş buraya yuva yapmış. 6 yumurtası var. Ben de ağları salmak zorundayım, güneşten korunması için suya salıyorum. Ama her şey bu değil. Buradaki güzel olan duygu, bir anne buraya o kadar özenmiş ki ben ağı tam salmadım. Önemli olan yavruların çıkması, o kuşun akşam yuvasına geldiğinde bu yumurtaları burada görmesi, benim için daha büyük mutluluk. Çok da önemli değil güneşte yanması, hiçbir şey şu hayvanın yuvası kadar güzel değil. 6 yumurta, ben insan olarak vazifemi yerine getireyim. Bu yavrular yumurtadan çıktıktan sonra suya düşebilirler ama ona yapabileceğim bir şey yok. Bu da Allah'ın bir takdiri, Allah'ın bir lütfudur. Bu ağı suya salmayacağım. İnşallah bu yavrular yuvadan sağ salim çıkar, uçar, giderler" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kuş Yuvası İçin Ağı Suya İndirmedi - Son Dakika

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