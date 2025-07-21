Kuşadası'nda Caretta Yuva Koruma

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'caretta caretta' cinsi iri baş deniz kaplumbağasının kıyıya çok yakın bıraktığı 68 yumurta, zarar görmemesi için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından güvenli bir alana taşındı. Etrafı çitle çevrilen yuva, koruma altına alındı.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'na, dün akşam saatlerinde çıkan bir caretta caretta yuva yapıp, yumurtalarını bıraktı. Bu sırada plajda oturanlar, kaplumbağa yuvasının üzerini örtüp, denize ulaşmasını bekledikten sonra durumu EKODOSD'a bildirdi. Sevgi Plajı'na gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı incelemede, kaplumbağanın yuvasını deniz kıyısına çok yakın bir yere yaptığını tespit etti. Bunun üzerine dikkatlice açılan yuvadaki 68 yumurta, dalgalardan etkilenmemesi için yaklaşık 10 metre ilerideki güvenli bir alana taşındı. Etrafı çitle çevrilip, korumaya alınan yuvaya uyarıcı afişler asıldı.

'GÖNÜLLÜLER NÖBET TUTACAK'

Kuşadası sahillerinin son yıllarda caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olmaya başladığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Dalgaların yuvayı bozma ihtimaline karşı her türlü önlemimizi aldık. Kuşadası'nda şu ana kadar belirlediğimiz 3 caretta caretta yuvasından, yavruların yaklaşık 45- 60 gün aralığında çıkıp, denize ulaşmalarını bekliyoruz. EKODOSD ve diğer gönüllüler olarak yavrular için yuva başında her gün nöbet tutacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN (KUŞADASI),(AYDIN),