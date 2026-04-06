Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lalapaşa'da Geleneksel Şalvar Gecesi Coşkusu

06.04.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Şalvar Gecesi'ne yoğun katılım oldu, kadınlar Trakya türküleriyle eğlendi.

Lalapaşa'da geleneksel hale gelen 'Şalvar Gecesi' etkinliği, ilçenin düğün salonunda gerçekleştirildi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçenin yanı sıra etkinliğe, köylerden ve Edirne kent merkezinden de kadınlar katıldı. Türk kültürünün önemli simgelerinden şalvarın önemine dikkat çekilen gecede birlik ve beraberlik mesajı verildi. Gecede, Trakya yöresine özgü türkülerle danslar edildi.

'ŞALVAR BİZİM GELENEĞİMİZ'

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, yoğun geçen kış şartlarından sonra vatandaşlara güzel bir gece yaşatmak istediklerini söyleyerek, "Köylerimizden ve Edirne'den gelen misafirlerimizle çok güzel bir gece planladık. Bunlara devam edeceğiz. Zaten göreve gelirken de demiştik; özel günlerimizi, yöresel günlerimizi coşkuyla kutlayacağız. Şalvar biliyorsunuz bizim geleneğimiz. Annemizin, ninemizin hatırasını yaşatıyor. Bu hatırayı da birlik ve beraberlik içerisinde eğlenerek yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Geceye katılanlardan Sümeyra Taşkın, etkinliğin çok güzel planlandığını belirterek, "Çok güzel bir geceydi. O kadar güzel bir geceydi ki, kurtlarımızı döktük. Bol bol göbek attık. Çok eğlenceli bir geceydi. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Lalapaşa, Etkinlik, Edirne, Kültür, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 18:16:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.