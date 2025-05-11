Mahsur Kalan Martı Kurtarıldı

BAKIRKÖY'de bir gölette kanadına dolanan ip nedeniyle mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bakırköy Botanik Parkı'ndaki bir gölette uçamayan bir martının mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgede giden İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma(İSAK) ekipleri, göletteki martıyı alarak karaya getirdi. Ekibin kontrolünde martının kanadına ip dolandığı görüldü. İpi kesen ekipler, martıyı tekrar doğaya bıraktı.