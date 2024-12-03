Manisa\'da İlk Kez Boz Ayı Görüntülendi

Yaşam

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla kurulan fotokapanla ilk kez boz ayı görüntülendi.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla kurulan fotokapanlar ile av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarda tür izleme çalışmalarında bulunuyor. Akhisar ilçesi Pekmezci mevkisinde ekipler tarafından yerleştirilen fotokapanlaraa ekim ayında farklı günlerde boz ayı görüntüsü yansıdı. Manisa'da daha önce kurt, çakal, kızıl tilki, domuz ve yabani atlar gibi birçok türü çeken fotokapana ilk kez boz ayının yansıması ise heyecan yarattı.