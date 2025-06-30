Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı

Manzarayı daha net görebilmek isteyen bir aile, evlerinin yakınındaki asırlık ağacı kesmeye karar verdi. Ancak yapılan bu plansız girişim, ailenin büyük bir felaketle karşılaşmasına neden oldu.

ASIRLIK AĞAÇ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Ağaç kesimi sırasında devasa gövdenin yönü doğru hesaplanamayınca, ağaç evin üzerine devrildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ev büyük hasar alırken, çatının tamamen çöktüğü ve içerideki eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.