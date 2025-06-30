Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı
30.06.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı
Haber Videosu

Manzarayı engellediği gerekçesiyle evlerinin yanındaki asırlık ağacı kesen aile, ağacın devrilme yönünü yanlış hesaplayınca ağaç evin üzerine yıkıldı. Ev büyük hasar alırken aile evsiz kaldı.

Manzarayı daha net görebilmek isteyen bir aile, evlerinin yakınındaki asırlık ağacı kesmeye karar verdi. Ancak yapılan bu plansız girişim, ailenin büyük bir felaketle karşılaşmasına neden oldu.

ASIRLIK AĞAÇ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Ağaç kesimi sırasında devasa gövdenin yönü doğru hesaplanamayınca, ağaç evin üzerine devrildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ev büyük hasar alırken, çatının tamamen çöktüğü ve içerideki eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

3-sayfa, Ağaçlı, Yaşam, Dünya, evsiz, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • F. K.:
    Haberin orijinal videosunun altında, ağacın içten çürüdüğü ve zamanlı zamansız odun parçaları düştüğü yazıyordu ağaçtan aşağıya, bu yüzden kestirildiği yazıyordu. Bu nasıl bir haber sitesi uydurma haber yapıyorsunuz ? 61 1 Yanıtla
  • Adam:
    Alma mazlum ağacın ahını... 11 1 Yanıtla
  • Arif Uyar:
    Nasil bir uydurma haber yaw...neresi oldugu bile belirtilmemis....... 6 0 Yanıtla
  • 008294:
    iyi olmuş beter olsunlar 2 2 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Allahım sen ne büyüksün .Sonunda al sana manzara dedi.Hiç bir emeğinizin olmadığı halde nasıl bu kadar acımazsızca katletiyorsunuz. 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
11:38
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
11:24
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir’deki yangınların enerjisi düştü
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü
22:16
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
22:09
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
21:41
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
19:47
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi
İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:20
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 13:10:09. #7.11#
SON DAKİKA: Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.