Manzarayı daha net görebilmek isteyen bir aile, evlerinin yakınındaki asırlık ağacı kesmeye karar verdi. Ancak yapılan bu plansız girişim, ailenin büyük bir felaketle karşılaşmasına neden oldu.
Ağaç kesimi sırasında devasa gövdenin yönü doğru hesaplanamayınca, ağaç evin üzerine devrildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ev büyük hasar alırken, çatının tamamen çöktüğü ve içerideki eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Son Dakika › Yaşam › Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)