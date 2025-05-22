Mardin'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Yaşam

Mardin'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi

22.05.2025 22:59
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MARDİN'de, 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte yöreye özgü, 47 yemek çeşidi tanıtıldı.

MARDİN'de, 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte yöreye özgü, 47 yemek çeşidi tanıtıldı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Artuklu ilçesindeki tarihi 1'inci Cadde üzerine bulunan Sabancı Kent Müzesi'nde, coğrafi işaretli lezzetlerin bulunduğu kaburga dolması, ikbebet, kibe, irok, dobo, incasiye, alluciye, kahiye ve harire gibi yemek ve tatlıların yanı sıra badem şekeri, leblebi, kişniş, sumak ve reyhan şerbeti gibi, kentin de plakası olan 47 çeşit yemek, tatlı ve içecek hazırlandı. Programa; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri stantları gezerek yöresel lezzetler hakkında bilgi aldı.

'MARDİN'İN ÇEŞİTLİLİĞİ YÖRESEL LEZZET VE ÜRÜNLERİNE DE YANSIYOR'

Vali Akkoyun, farkı etnik yapıların yüzyıllardır kenette bir arada kardeşlik hukuku içinde yaşadığını ifade ederek, "Yüzyıllardır bu birlik, beraberlik ve kardeşlik bir kültürel mirası da beraberinde getirmiştir ve bizler bu mirası devralıyoruz. Bu yemekleri gördükçe ne kadar değerli bir şehirde yaşadığımızı ve ne kadar önemli bir kültürün içinde bulunduğumuzu bir kez daha hissediyoruz. Bizler de tüm kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve Mardin'de yaşayan vatandaşlarımızla kültürümüzün bize miras bıraktığı bu kıymetli yemekleri, ürünleri bugün de yaşatarak gelecek nesillere aktarmaya gayret edeceğiz. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki, burada bulunan ürünlerimizin birçoğu coğrafi işaretlidir. Coğrafi işaretli ürünler, özünü kaybetmeden nasıl yapıldıkları ve nasıl olmaları gerektiği konusunda resmi olarak kayıt altına alınarak, gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılacaktır. Bu vesileyle, 21–27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nı tebrik ediyor; ülkemizin, şehrimizin ve bölgemizin mutfağının daha fazla tanınmasına ve sağlıklı beslenme konusunda daha büyük bir bilinç oluşmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Gastronomi, Mardin, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mardin'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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