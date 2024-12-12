Ebru Şallı markette pilates yaptı - Son Dakika
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Yaşam

Ebru Şallı markette pilates yaptı

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Son dönemde boşanma aşamasındaki eşiyle gündemde olan eski manken Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Markette pilates yaptığı anları paylaşan Şallı, elle dokunulan yerlere ayakkabısıyla temas ettiği için takipçilerinden tepki aldı.

12.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:59
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Son dönemde eşi Uğur Akkuş ile boşanmanın eşiğinden dönerek gündem olan eski manken Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımıyla da çok konuşuldu.

BU KEZ MARKETTE

Daha önce farklı mekanlarda pilates yaptığı videoları paylaşan Şallı bu kez şaşırttı. Eski manken son olarak markette pilates yaptığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Şallı'nın "Süper market pilatesi" notunu düştüğü paylaşımına bazı kullanıcılardan da yoğun tepki geldi. Markette elle temas edilen ortak noktalara ayakkabılarıyla dokunan Şallı'ya "Düşüncesizce yapılan hareket" yorumları yapıldı.

Ebru Şallı markette pilates yaptı

Sosyal Medya, Ebru Şallı, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ebru Şallı markette pilates yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • UCR:
    464422 inci gundemde kalmaya calisan kisi ve 757789 sacma haber 18 1 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    vah garibim ateşi başına Durmuş acil yangın söndürücü aranıyor 12 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    evet bu haber de çok önemliydi teşekkürler son dakika.. 11 0 Yanıtla
  • sedat celik:
    Yapa yapa kalça kalmamış ???????? 9 0 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    Allah çocuğunu aldı yine akıllanmadı.. 8 0 Yanıtla
  • Hakan Çetin:
    Gündem olmak için yapılıyor insan beni konuşsun geldiğimiz nokta… 6 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    kabak da kabak gibi çıkmış 3 0 Yanıtla
  • Ebubekir Akdag:
    bu saçma haber için ayrıca teşekkür ederim son saçmalık.com 1 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    çok param olsa alırım bunu 0 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    kocam kocam delirdi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ebru Şallı markette pilates yaptı - Son Dakika
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