Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor

Geniş Video İzle

Son dönemlerde Marmaray'ı ve metroları sıklıkla kullanmaya başlayan dilenciler vatandaşları bıktırdı. Son olarak yanında sargılı bir çocukla evlerinin yandığını söyleyen bir kadın dilenirken görüntülendi. Bu duruma bir çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar, yetkilileri acil göreve çağırıyor.

07.09.2024 12:50  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşlardan para koparmak için her yolu deneyen dilenciler, son dönemlerde Marmaray ve metroları mesken tutmuş durumda... Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntü ise "Bu kadarına da pes" dedirtti.

"HER GÜN BU TİYATROYU OYNUYOR"

Bahsi geçen görüntüde sargılı bir çocukla evlerinin yandığını söyleyen kadının vatandaşlardan yardım istediği görülüyor. Kendini acındırmak için her yolu deneyen kadının görüntülerini izleyenler "Bu kadın bir süre çocuğum omurilik hastası diyor, sonra balta limanında tedavi görüyor diyor, sonra depremzedeyim diyor, her türlü mağduriyeti kullanıyor", "Mumyalayıp çıkarsaydın. Lahit mezarıyla beraber daha inandırıcı olurdu", "Bunların Türkçesi akıcı ve iyidir genelde", "Gerçekten rahatsız ediyorsunuz, gerçekten zor durumda olana da vermiyoruz sizin yüzünüzden", "Bu kadın her gün yanında farklı çocukla bu tiyatroyu oynuyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Marmaray\'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor

Marmaray, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • ferhat eser: ekrem başkan görevi bırak artık lütfen 123 141 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Buralardaki Güvenlikler ne işe yarıyor? 206 5 Yanıtla
  • ahmet ak: dilenciler de ibb te çalışıyor,ibb zor durumda yeni gelir kaynağı üretiyor 88 102 Yanıtla
  • Orhan Cat: HERSEY COK GUZEL OLACAK 110 51 Yanıtla
  • Mazlum Arslan: Marmara trende yanıma dilenci geldi kutu uzatı kutuda 2 binden fazla para var bide para at diyor utanmada yok güvenlik şikayet etim ilgilenmedi 138 5 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Arkadaş meslek dalı haline geldi bu.Ne kadar çok acıtasyon o kadar çok kazanç! 97 1 Yanıtla
  • Murat denizli: takdım hacıosman metrosuda aynı güvenliklerin önünde dileniyorlar 76 0 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka: insanlarımız duygusal bakıyorlar bunlarda faydalanıyor bunlara para verip kısa yoldan geçinmeyi öğretmişler gerçek ihtiyaç sahiplerimiz var birinci derece SMA HastaLarımız Var Onlara yardım edin gerçek ihtiyaç sahipleri onlar 63 4 Yanıtla
  • mürsel sarıteke: Yıllar önce okula giderken banliyö treninde, 4 yıl kadın kocamı geçen sene kaybettim diyordu. 45 1 Yanıtla
  • Aslan Yiğit: bu durumlarda doktor raparu istenmeli çocuğun ve kadının kimliği kontrol edilmeli 43 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:15:27. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement