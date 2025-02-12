Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu - Son Dakika
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Yaşam

Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu

Melis İşiten\'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu Melis İşiten, babaannesi Ayla İşiten'in vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. İşiten, 'Biriciğimiz babaannemiz Ayla İşiten'i kaybettik' ifadelerini kullandı.

12.02.2025 17:00
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Ünlü oyuncu Melis İşiten, babaannesi Ayla İşiten'in acısıyla sarsıldı.

Babaannesini kaybeden Melis İşiten, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Biriciğimiz babaannemiz Ayla İşiten'i kaybettik. Cenazesi 13.02.2025 perşembe Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedilecektir"

Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu

Acı haberin ardından bir paylaşım daha yapan oyuncu, babaannesinin çok sayıda fotoğrafını paylaşarak "Benim biriciğim hayattaki tek aşkına kavuştu. Ben sevmeyi sizden öğrendim. Sofralarda sizi anlattım, aşkın böylesi makbul dedim. Annem de oldun babam da oldun güzel meleğim. Büyüttün, sakındın. Senden razıyım. Allah'ım bin kere razı olsun varlığınızdan, öğretinizden. Şimdi orada aşkınız daim olsun. Her daim ojeli parmakların, her daim gülen yüzün, her daim bizi kendinden önde tutuğun kalbinle hatırlayacağım seni güzel babaannem. Seni seviyorum. Dedeme ve Demet ablama sarıl" ifadelerini kullandı.

Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu

İşiten'in paylaşımına Gonca Vuslateri, Uraz Kaygılaroğlu, Ege Kökenli gibi ünlü isimlerden taziye mesajları geldi.

Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Tanrı Günahlarını Affetsin 1 0 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    gebermiş haber olacak kadar degeri varmış bunun 0 0 Yanıtla
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